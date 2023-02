Dalla mostra “Ron Galella, Paparazzo Superstar” alle degustazioni da Conte Collalto

Prezzo non disponibile

In occasione della proroga fino al 5 marzo della mostra coneglianese “Ron Galella, Paparazzo Superstar” in esposizione a Palazzo Sarcinelli a Conegliano curata da Alberto Damian, Cantina Conte Collalto (Susegana), tra gli sponsor della mostra, propone al pubblico uno spumeggiante abbinamento culturale: il 4 e il 25 febbraio 2023 si potrà infatti combinare la visita della mostra coneglianese con un’esperienza in Cantina.

La visita in Cantina, della durata di circa un’ora, partirà alle ore 15.00. Oltre a scoprire i processi di vinificazione, si visiterà la bottaia storica dove sono conservate alcune botti di fine ‘800. Alla visita seguirà la degustazione dei tre vini "jet set" firmati Cantina Collalto. Terminato il tour, ci si sposta a Conegliano. Alle ore 17.30 si potrà visitare la mostra “Ron Galella, Paparazzo Superstar”, accompagnati da una guida che svelerà ai partecipanti aneddoti e curiosità nascosti dietro agli scatti del celebre fotografo.