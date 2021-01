Dango e Cotton cheese cake, corso di cucina giapponese online con Yuri Kagawa

Un mini corso di cucina per affrontare le dolcezze della cucina giapponese… impareremo a fare i Dango, i tipici gnocchi di riso giapponesi a forma sferica, in due versioni: con la crema di patate dolci in abbinamento e sottoforma di spiedini di palline in salsa agrodolce alla soia (Mitarashi Dango).

Yuri ci insegnerà, ognuno dalla propria cucina, come realizzare la Cotton Cheese Cake, ovvero la versione japan di questo dolce strafamoso, dalla consistenza così soffice da sembrare un batuffolo di cotone, o una nuvola… Capiremo come “gonfiare” la nostra torta e fare in modo che non si sgonfi dopo la cottura. Una lezione fresca fresca, per la prima volta a COOKiamo!



DANGO E COTTON CHEESE CAKE

Cooking Class online con COOKiamo e la cuoca di Tokyo Yuri Kagawa!



Giovedì 11 febbraio, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22