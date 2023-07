Dante - Il Cinema in Piazza Rinaldi

Martedì 18 Luglio | 21:15 | Piazza Rinaldi



R…estate con Pazzia vi aspetta … al cinema!



? un film imperdibile! Boccaccio, incaricato di portare 10 fiorini d'oro alla figlia di Dante, ricostruisce e narra la storia del poeta durante il viaggio da Firenze a Ravenna, rivelandone la vita e l'impatto letterario.



Le proiezioni si svolgeranno all'aperto presso Piazza Rinaldi! ?



? Prezzo del biglietto:

?? Revolution: €3,50



? Novità 2023: ? Biglietto speciale a €3,50 per tutti i Film Italiani ed Europei! Non lasciartelo sfuggire!



?? In caso di maltempo, le proiezioni si terranno al Cinema Aurora di Treviso



In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



? Non perdere questa occasione speciale!

Visita il sito www.teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023 per acquistare i biglietti online e vedere l'intera programmazione estiva!



Prossimi appuntamenti cinema e teatro all'aperto in Piazza Rinaldi:

Sabato 22 Luglio | Grazie Ragazzi



Venerdì 28 Luglio | Betoneghe Se Nasse No Se Deventa | Teatro delle Arance