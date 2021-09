Per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la visita guidata Dante e la città di Treviso darà l'opportunità di conoscere monumenti dedicati al sommo poeta. I partecipanti potranno percorrere vie, luoghi, ricordare personaggi come Nicolò Bocassino, Gherardo III da Camino, Cunizza da Romano, che si collegano alla vita e ai versi del famoso autore fiorentino.



La Vostra Guida sarà FRANCESCA ZURZOLO.



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: piazza Borsa

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure inviare un messaggio al nr. 3687848034



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

