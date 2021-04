"La danza del ventre: rituale femminile?"

Questa sera, nell'agorà virtuale di Robe Turche, parleremo ancora di ritualità con un nuovo argomento: la danza del ventre.



La danza del ventre è una delle forme più antiche d’arte e danza: sembrerebbe che le sue radici risalgano alle origini della civiltà dell’uomo.

Alcune teorie la indicano come una danza profondamente legata alla donna, alla ciclicità e al mistero dell’origine della Vita.

Quindi la danza del ventre non è solo una forma d'arte ma è un vero e proprio rito. Perché possiamo considerarla un rituale? E se lo è, è un rituale solo femminile?

insieme a Cinzia Bonato e a Maria Teresa Lazzarin della BellyMoon asd, Scuola di danza orientale di Treviso.



Cinzia Bonato è studiosa del mondo arabo islamico; Maria Teresa Lazzarin è psicologa.



