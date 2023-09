Giovedì 28 settembre alle ore 20:45 presso la Biblioteca Comunale di Carità di Villorba si svolgerà l’incontro letterario musicale del ciclo “Musica da sfogliare” dal titolo “Danza. Ponte tra i popoli. Tango e oltre”. Protagonista della serata il quartetto Armoniche Dispari: Monica Giust – clarinetto, clarinetto basso, Giulia Colussi – clarinetto, Martino Pavan – clarinetto, clarinetto piccolo, Lorenzo Marcolina – clarinetto, clarinetto basso, Silvia Da Re – testi e voce narrante.

L’intento dei quattro colleghi musicisti, tutti clarinettisti, è quello di unire sia le competenze di ciascuno, sia di approfondire la ricerca di un repertorio, soprattutto contemporaneo, proponendo brani in forma originale e riadattata. Durante l’incontro di giovedì si cercherà di illustrare come musica e danza interagiscano e si incontrino e come il movimento, in rapporto al suono, inizi dal semplice battere/levare della musica. Per alcuni si tratta di un rapporto di tipo dialettico, in quanto la danza presuppone la musica e ne è condizionata, ma al tempo stesso “agisce sulla musica prendendone possesso”. Tra i vari tipi di danza quella più legata alle tradizioni, quella che in qualche modo identifica un popolo e la sua storia è la danza folcloristica o folk. Questo tipo di danza ha le sue origini nella danza popolare ed è legata ai momenti di vita della comunità e alle tradizioni specifiche delle loro zone di provenienza.

Nel programma ci saranno musiche di Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Antonin Dvo?ák, Isaac Albeniz, Farkas Ferenc.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Informazioni tel: 3478838899, e mail: info@bandagagno.com