Danzando sotto le stelle

Una serata magica nella quale Sara vi condurra’ e vi insegnera’ semplici danze tratte dal repertorio popolare italiano e straniero, danze che si possono danzare da subito in cerchio o in fila di coppie. La scelta delle danze sara’ fatta al momento a seconda del pubblico che si presentera’, in caso di gradimento sara’ possibile continuare con altre serate a tema.

Dedicheremo una danza alla notte di San Giovanni, al primo raccolto e alla tradizione del nocino (chi desidera porti in un sacchetto di carta 13 malli di noce raccolti il 23 stesso)

? SARA in arte: (Fiordaliso Cerbiatto) Insegnante di musica, yoga, danza.

Descrizione: Sara ha organizzato per vent'anni corsi di musica per bimbi e adulti; ha suonato come solista e in formazioni cameristiche; ha insegnato musica, teatro e yoga educativo nella scuola pubblica in tutte le fasce d'età. Ha una formazione eclettica. Si interessa al mondo delle piante come coltivatrice ed erborista.

Gli incontri si terranno a Villa Pontello.

Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

Adolescenti e adulti di tutte le età, non è necessario saper ballare né venire in coppia.

Venerdì 23 GIUGNO 2023

A CHE ORA: 20.15 accoglienza 20.30 inizio attività 22.00 o 22.30 termine.

COSA PORTARE: abbigliamento comodo, per le donne se possibile una gonna lunga, scarpe basse e comode.

15 euro per i non associati e 10 euro per chi è già socio

? Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti.

ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.



