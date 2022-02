Danziamo l’India - Incontri teorico/pratici sul teatro danza indiano Bharatanatyam

18/02/2022 18:30/20:00

PRIMO INCONTRO: IL RITO NELLA DANZA INDIANA

Bhumi Namaskar, il Saluto alla Terra



POSTI LIMITATI.



Il 26 dicembre scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare la dolcissima Marzia, che ci ha permesso di poter comprendere ammirandola danzare, la ricchezza che risiede nell'arte del teatro danza indiano. Mudra delle mani, meravigliosi mantra ed asana di yoga tradizionale acquistano un nuovo significato generando energia, equilibrio ed armonia nel corpo, nella mente e nell'anima.

In questo primo, di una serie di incontri, la pratica del Bharatanatyam si apre e si chiude, come sempre, con un rituale di saluto alla madre Terra: ci inchiniamo con tutto il nostro essere ai piedi della grande madre che ci sostiene e ringraziamo gli Dei che ci hanno donato la Danza, i Maestri che l'hanno trasmessa e tutti i presenti che ne percepiscono l'essenza.

Nel saluto vengono mostrate le principali posizioni della danza indiana.

L'incontro è rivolto a tutti, non è richiesta precedente esperienza.



25/02/2022 18:30/20:00

SECONDO INCONTRO: LA SACRA PREGHIERA Angikam preghiera dedicata a Siva Nataraja



"Mi inchino davanti a Siva, il Puro. Il movimento del Suo corpo è l'espressione dell'Universo. Il Suo verbo è l'origine e la summa di tutte le lingue. I Suoi ornamenti sono la Luna e le Stelle". Ogni incontro è accompagnato da una dispensa esplicativa delle posizioni della danza indiana che praticaremo insieme a Marzia durante queste serate dedicate ciascuna ad un tema specifico. Gli incontri non si svolgono necessariamente in un ordine propedeutico l'uno all'altro, anche se raccomandiamo se possibile di seguirli con l'ordine proposto al fine di poter seguire il messaggio che ci piacerebbe trasmettervi, celato in questa meravigliosa danza e nei suoi segreti che scopriremo insieme!

L'incontro è rivolto a tutti, non è richiesta precedente esperienza.



