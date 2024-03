Dargen D’Amico al Mattorosso Music Festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Day 2 del Mattorosso Music Festival inizia a prendere forma. Venerdì 12 Luglio 2024, allo stadio San Vigilio di Montebelluna arriva Dargen d’Amico. Rapper, cantautore e produttore, tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo il rap con la musica colta italiana. Uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua, solo per citarne alcuni. È stato inoltre giudice di “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023. Le sue hit “Dove si balla” presentata a Sanremo 2022 e “Onda Alta” presentata a Sanremo 2024, hanno raggiunto milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming. Dopo Elio e Storie Tese, quindi, un altro artista di riconosciuta fama nazionale arriva a Montebelluna che in quei giorni si annuncia al centro della scena musicale nazionale. “Siamo molto contenti che Dargen d’Amico abbia scelto di sposare il nostro progetto. Un artista eclettico che certamente ha fatto e farà parlare di sé e che senza dubbio saprà emozionare e divertire il pubblico del Mattorosso Music Festival. Siamo solo all’inizio, i prossimi giorni arriveranno altri importanti annunci. Grazie a chi ci ha già concesso la propria fiducia acquistando ticket giornalieri e abbonamenti.” Commentano gli organizzatori. E’ possibile acquistare i ticket di Mattorosso Music Festival su www.mattorossofestival.it o presso i rivenditori ufficiali: Mattorosso – Montebelluna Compact la dischetteria – Montebelluna Dischi Ponte – Bassano del Grappa De Santi – Castelfranco Veneto Jungle Records – Conegliano Discorso – Sacile Tabaccheria Punto Servizi Balasso – Thiene Filmusica – Valdagno