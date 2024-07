Dati e Turismo: analisi e prospettive per le Colline del Prosecco - Incontro con Matteo Telentinis

Come raccontare le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio UNESCO. L'ultimo di tre incontri, quello con Matteo Telentinis, per parlare di Dati e Turismo: analisi e prospettive per le Colline del Prosecco.

Incontro pubblico a San Pietro di Feletto venerdì 5 luglio alle ore 18.00 presso la sede municipale.

Il progetto ideato da Riccardo Pirazzoli, docente di Marketing of Tourism presso l’Università di Bologna, Matteo Telentinis docente e social media marketer con il supporto di Davide Conte ideatore della Card Musei di Bologna, mira a unire innovazione digitale e valorizzazione delle caratteristiche di un luogo, promuovendo le colline del Prosecco come destinazione turistica sostenibile e di qualità, in grado di offrire esperienze autentiche e coinvolgenti.

Dallo studio emergono principalmente tre piste di lavoro, tra loro complementari, per il futuro. Per le colline del Prosecco è fondamentale sostenere lo sviluppo del turismo, ma senza declinarlo secondo la pericolosa formula “più turisti/consumo del territorio”, come capita sempre più spesso in Italia. Come valida alternativa vengono proposti “più turisti/sviluppo del territorio” inteso come sviluppo di:

Identità

Nuove economie

Nuove opportunità

Questa prospettiva di turismo dal volto umano può garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo oltre a garantire una crescita del PIL locale e regionale.

Matteo Telentinis ci presenta l'ultima fase del progetto con i dati elaborati durante lo studio.

