Davide Di Rosolini in concerto al Corner dell'Inverness Pub

Ha coniato quattro neologismi per raccontarsi: ??????????, perché opera da anni nel teatro canzone e i suoi brani sono dei veri e propri micro spettacoli teatrali, che hanno spesso a che fare con tutti quei problemi semplici della vita, all’interno dei quali si può sempre trovare la pesantezza di una domanda esistenziale; ???????????, poiché si imbatte anche nella realizzazione di strane opere e gadget per i suoi spettacoli, dal kit dell’uomo solo al porta portachiavi, dai cartelloni guida per il pubblico a straordinarie mostre di arte contemporanea; ?????????, per la sua forte e ricca attività creativa, che gli fa sfornare album, canzoni, fumetti, trailer, film, spettacoli, miracoli; ????????, poiché in fondo è uno di quei creativi molto cretini, che parlano d’amore con uno sguardo placido e scanzonato, senza prendersi mai sul serio. Non ricorda di aver fatto altro oltre scrivere continuamente e far continuamente concerti.



Dal 2010 al 2016 pubblica album da solista: “Disordine sotto il soppalco” (2010), “T.R.I.S.” (2011), “Praticare il bivacco” (2012), “Combattere l’ansia” (2012), “Flli Di Rosolini in Novena” (2013), Disordine sopra il soppalco (2014), Chilometri, etilometri & aritmie (2015).