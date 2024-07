Spettacolo "De amore e de altri strafanti" - Sagra dei Peri

? Mercoledì 17 luglio 2024 ore 21.00

? Teatro delle Arance presenta: "De Amore e de altri strafanti" con Giovanna Digito, accompagnata musicalmente da Christian Ricci.

Siamo lieti di invitarvi a una serata speciale alla Sagra dei Peri di Conscio! Alle ore 21:00, il Teatro delle Arance vi delizierà con lo spettacolo "De Amore e de altri strafanti".

Attenzione: Lo stand gastronomico rimarrà chiuso per questa serata speciale. Attivo servizio Bar in Enoteka.

Vogliamo dedicare questa serata a tutti i volontari che, con il loro impegno e dedizione, rendono possibile questa meravigliosa sagra. Li ringraziamo di cuore per il loro prezioso contributo!



Per ulteriori informazioni, potete consultare il programma completo su sagra.conscio.it