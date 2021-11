Serata speciale con Debora Villa al Teatro Accademia

MC Eventi e Comunicazione presenta, in collaborazione con Terry Chegia gestione e organizzazione spettacoli: DEBORA VILLA in "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere".



Lo spettacolo tratto da un testo di John Gray, best seller mondiale che ha venduto 50 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e

le donne vengono da due pianeti diversi.



A portare in scena l'adattamento teatrale sarà per la prima volta una donna: l'attrice Debora Villa. Una esilarante terapia di gruppo collettiva alla scoperta dell'altro sesso senza pregiudizi. DEBORA VILLA in " Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere" sarà in scena al

Teatro Accademia di Conegliano V.to (TV) Sabato 18 Dicembre '21 alle ore 21.



Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza da Covid-19

