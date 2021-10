Degustazione "Dalla botte al calice" da 47 Anno Domini

Un evento dedicato per conoscere alcuni aspetti nascosti del vino.

Un momento dedicato alle fasi del vino meno conosciute: dopo un lungo anno di lavoro in vigna, si passa alla magica e delicata trasformazione da mosto a vino. Le uve riposano il tempo necessario prima di essere trasferite nelle cisterne per terminare la loro fase di trasformazione. Unisciti a noi per approfondire i momenti fondamentali che definiscono le qualità che avrà il vino di questa annata.

Durante questa degustazione assaggerete almeno 5 delle nostre etichette, spillando il vino direttamente da cisterne, barrique e botti di cemento, così da scoprire tutte le fasi di evoluzione dei prodotti.



Scopri di più e prenota sul nostro sito: https://www.47annodomini.it/shop/it/degustazioni/dalla-botte-al-calice-degustazione.html

