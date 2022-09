Degustazione "Dalla botte al calice"

Preparatevi a vedere il backstage.



Un momento dedicato alle fasi del vino meno conosciute: dopo un lungo anno di lavoro in vigna, si passa alla magica e delicata trasformazione da mosto a vino. Le uve riposano il tempo necessario prima di essere trasferite nelle cisterne per terminare la loro fase di trasformazione.



Durante questa degustazione assaggerete almeno 5 delle nostre etichette, spillando il vino direttamente da cisterne, barrique e botti di cemento, così da scoprire tutte le fasi di evoluzione dei prodotti.



Una degustazione speciale che possiamo offrirti solo in periodo di vendemmia. Per quest'anno ci saranno quattro appuntamenti: 22 e 29 Ottobre 2022 - 5 e 12 Novembre 2022. Ognuna delle quattro giornate prevede due slot orarie: alle 11.00 e alle 16.00.



Cosa comprende?

- Presentazione del processo produttivo: dal lavoro in vigna all'imbottigliamento

- Nozioni sulla degustazione del vino: vista, olfatto e gusto

- Visita alla barricaia

- Degustazione vino spillato dalla botte di fermentazione in acciaio

- Degustazione vino spillato dalla botte barrique



Dedicato a chi vuole scoprire il "dietro le quinte" delle nostre bottiglie, e avere in esclusiva i primi assaggi direttamente dalla botte.