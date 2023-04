Degustazione gin & tonic, ginepro e chinino alla conquista del mondo

Per molti è il cocktail per antonomasia, ma pochi sanno che è nato nel 1700 per consentire ai marinai inglesi di combattere le febbri malariche.



Grazie alle innovazioni tecniche e alla fantasia dei master distiller di tutto il mondo, al ginepro si sono affiancate le botaniche più diverse, permettendo inizialmente di mascherare difetti, poi invece di creare gin capaci di diventare vere e proprie cartoline odorose.



Viaggiamo insieme alla scoperta di questo cocktail affascinante, imparando a prepararlo correttamente.





Un viaggio a tappe. Un ciclo di 4 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) che si apre appunto con tema del Gin & Tonic.