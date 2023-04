Degustazione Hemingway, i suoi cocktail preferiti a l’Avana e la storia del rum

“Mi mojito en la Bodeguita, mi daiquirì en El Floridita”



Icona della letteratura mondiale, premio nobel, abile pugile e instancabile reporter, Hemingway era anche un grande bevitore. Il suo amore per Cuba è noto, come pure la sua routine in cui visitava i locali migliori dove bere un buon cocktail a l’Avana, ovviamente a base di rum.

In questa serata dai ritmi caldi percorreremo insieme la storia di questo grande distillato e di come questi cocktail mitici si preparano ancora nei locali iconici cubani.



Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Un viaggio a tappe, un ciclo di 4 appuntamenti serali. frequentabili anche singolarmente.





ALBERTO PUPPIN: nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.