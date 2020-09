Degustazione letteraria - Presentazione del libro "Cerchi nel grano"

Incontro con Luciano Gasparini e presentazione del libro “Cerchi nel Grano”.



Pochi ricercatori hanno avuto la fortuna, come lui, di ricevere informazioni direttamente dalla “matrice”. Il frutto del lavoro di Gasparini non deriva solo da una ricerca sul campo ma testimonia anche numerosi contatti diretti che avrebbe avuto con gli “Esseri di Luce”, cioè quelle creature extraterrestri che attraverso i cerchi nel grano comunicherebbero con noi. Grazie alla ricercatrice Spirituale, bioterapeuta e contattata Maria Morganti, scomparsa nel 2011, l’autore ha avuto modo di ricevere per molti anni messaggi telepatici di esseri come Rhaam e Neuronice, che gli avrebbero svelato il senso profondo dei simboli dei pittogrammi e che avrebbero anticipato, già nel 2002, l’arrivo dei cerchi nel grano anche in Italia a partire dall’anno seguente, cosa che si è puntualmente verificata. L’autore condividerà le sue esperienze attraverso racconti ed immagini.



A seguire, degustazione guidata a cura del produttore e sommelier Marco Moret.



L’emozione continua assaporando un vino bianco 100% da uve Chardonnay rifermentato con i propri lieviti in bottiglia dal sapore e dal perlage elegante e piacevole. Un prodotto completamente vivo che evolve giorno dopo giorno. A seguire una ricercatissima espressione dell’Incrocio Manzoni 13.0.25, vinificato in purezza, che esprime in questo vino completamente secco tutta la sua intensità aromatica. Elegante e raffinato, racchiude le sfumature migliori del Moscato d’Amburgo e del Raboso Piave.



Posti limitati e disponibili solo previa prenotazione al +39 366 955 1962