Degustazione "Una passeggiata tra i vini bianchi di Francia" col sommelier-cantastorie Alberto Puppin

Gli appassionati lo sanno già, la Francia ha una cultura del vino bianco di qualità che ha fatto scuola in tutto il mondo.



Prendiamo quindi assieme un ideale biglietto aereo aperto per le principali aree a vocazione bianchista di Francia: ci troveremo così a muoverci dalla Borgogna con il suo Chardonnay, alla Loira col suo Sauvignon Blanc e il Muscadet, fino all’Alsazia col suo Riesling e Gewurztraminer.



Quattro calici rappresentativi per avvicinarci a questo mondo così vicino a noi ma non così conosciuto.

Attenzione, questi vini possono tranquillamente creare dipendenza!



Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Un viaggio a tappe, un ciclo di 4 appuntamenti serali, frequentabili anche singolarmente.