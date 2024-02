Esplora i Gusti del Mare: Prenota Adesso la Tua Cena di Degustazione di Pesce Crudo!



Se sei un appassionato di sapori del mare o semplicemente desideri avventurarti in un viaggio culinario unico, non puoi perderti la nostra cena di degustazione di pesce crudo! Un'esperienza culinaria straordinaria ti attende presso il ristorante "Aroma 19" a Monastier di Treviso (TV), venerdì 15 marzo dalle ore 20:30.



Il Menù:



? Antipasti:



Carpaccio di salmone marinato al pepe rosa con finocchio e arancia

Tataki di tonno in crosta di sesamo

Gamberi di Mazzara del Vallo e scampi marinati

Ostriche Krystale, fasolari e capasanta marinata

? Primo:



Risotto al nero di seppia e polpa di ricci di mare

? Secondo:



Tris di tartare: salmone / tonno / branzino

? Dessert:



Semifreddo al limone e cioccolato bianco

Accompagnato da Deliziosi Abbinamenti:

Il menù sarà accompagnato da vini selezionati in abbinamento inclusi nel prezzo di 55 euro.



Prenotazioni e Informazioni:

Per garantirti un posto in questa straordinaria esperienza culinaria, prenota ora chiamando al ? 0422 7911551 o contattaci via ? WhatsApp al 392 2560393.



Preparatevi ad esplorare una vasta gamma di sapori deliziosi, dall'elegante carpaccio al tentatore risotto al nero di seppia, fino ad arrivare alla freschezza delle tartare e al finale dolce con il nostro irresistibile semifreddo. Non perdere l'opportunità di vivere questa indimenticabile cena di degustazione di pesce crudo! Prenota ora il tuo posto e lasciati conquistare dai sapori del mare.