Degustazione di prodotti gourmet giapponesi: riso, furikake e miso

Costo: 20,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla quando si prenotano i posti, comprendenti la presentazione e un menu di assaggio di tutti i prodotti dell'evento.

In caso di un acquisto dei prodotti presentati pari o superiore ai 30,00€, verrà scalato il 50% dell'importo dell'iscrizione (10,00€) dall'acquisto stesso.

Ormai da diversi anni Ikiya ha introdotto, nel suo catalogo di prodotti alimentari, una selezione sempre più ampia di ingredienti di alta qualità, dalle salse di soia al riso prodotto in Giappone. Cerchiamo sempre di spiegarvi le differenze tra questi prodotti al meglio, attraverso descrizioni e idee su come usarli, ma sappiamo quanto sia comunque difficile farvi capire perché una salsa sia meglio di un'altra, o come siano diversi i gusti di diversi ingredienti.

E' per questo motivo che abbiamo deciso di iniziare un percorso di scoperta assieme a voi, in queste degustazioni di ingredienti giapponesi, per farvi conoscere le differenze facendoveli assaggiare direttamente.

In questo evento speciale vi parleremo delle differenze tra alcuni degli ingredienti giapponesi che abbiamo a disposizione in negozio, illustrandone le caratteristiche e dandovi spunti su come usarli anche nella cucina italiana, mentre ve li faremo assaggiare tutti in un menu creato apposta per l'occasione!

Quali sono i prodotti che assaggeremo e presenteremo?

ALLERGENI: gli assaggi in menu contengono glutine, latte, sesamo, uova, soia e pesce.

Miso: presentato in quattro dipping sauce diverse da assaggiare

- Awase miso in stile rustico: con un gusto intenso, saporito e ricco di umami. Fermentato per 3-6 mesi e non pastorizzato.

- Miso di riso senza additivi: un miso bianco, ha un gusto intenso, saporito e ricco di umami. Fermentato per 1-3 mesi e non pastorizzato.

- Hatcho miso: stagionato 18 mesi, è un miso di difficile reperibilità e dal sapore molto particolare e intenso.

Riso: presentato in abbinamento ai furikake

- Koshihikari: dalla prefettura di Ibaraki, il koshihikari è un riso giapponese a chicco piccolo che viene coltivato in buona parte del Giappone. E’ particolarmente apprezzato grazie al suo aspetto lucido e luminoso.

- Riso per sushi "Yuki no sei": i suoi chicchi hanno una buona elasticità e lo rendono il riso ideale per la preparazione del sushi ma anche di piatti come il risotto.

Furikake

- Furikake wasabi-nori: condimento per il riso con wasabi e alga nori, dal gusto leggermente piccante.

- Furikake nori: condimento per il riso con alga nori.

- Furikake allo shiso rosso: condimento per riso bianco a base di foglie di shiso rosso (perilla), dal sapore aromatico e leggermente acidulo.

Un momento per imparare di più sugli ingredienti che abbiamo in negozio, assaggiarli assieme a noi e farci tutte le domande che volete!

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Dove: presso la nostra tea room giapponese, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso

Quando: sabato 18 maggio dalle 10.30 alle 12.30 circa

Costo: 20,00€ per persona da pagare entro 24 ore dall'iscrizione

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%