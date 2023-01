Il calice racconta. serate di degustazione col sommelier Alberto Puppin

IL CALICE RACCONTA: Storie di relazioni pericolose tra libri & bottiglie (di vino, di whisky, di rum) nelle parole dei loro protagonisti.



Passeggiate letterarie con degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio, in un viaggio a tappe tra storie nascoste tra le pagine di un libro o nel fondo di una bottiglia. Ogni serata prevede la degustazione guidata con spiegazione teorica di 4 calici differenti.



Un ciclo di 5 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente) così strutturati:



VENEZIA, CORTO MALTESE E I VINI DELLA SERENISSIMA Martedì 7 Febbraio, alle 20.30



Dalla Malvasia al Raboso, passando per i Moscato. Passeggiata sentimentale tra le calli e i campielli della città più bella del mondo, in compagnia del bel marinaio ideato da Hugo Pratt nel 1967, scopriremo quali vini erano soliti bere i dogi e quali invece venivano serviti nelle locande più popolari.



LA PARIGI DI SIMENON ATTRAVERSO I SUOI BISTROT Martedì 21 Febbraio, alle 20.30



A spasso tra i bistrot della Ville Lumiere in compagnia dell’ispettore Maigret, tra un calice di Beaujolais, uno di Macon e un caffè corretto col Calvados. Passeggiata letteraria con degustazione di una Borgogna minore, del Beaujolais e delle sue pepite nascoste, con una deviazione in Normandia e il suo iconico distillato di mele, proprio come nei bistrot intorno a Quai des Orfevres dove Maigret era solito fermarsi per un veloce ristoro.



LA BIRRA, DAI BOCCALI DI GILGAMESH ALLE TAVERNE DEL SIGNORE DEGLI ANELLI Martedì 7 Marzo, alle 20.30



Dalla Mesopotamia del 3° millennio a.C. e dalla prima opera letteraria scritta dall’uomo al capolavoro di Tolkien, pubblicato nel 1955, la birra ha dissetato viaggiatori di ogni sorta, grazie alla sua perfetta alchimia di acqua e orzo, che il luppolo seppe impreziosire e proteggere, diventando la bevanda che si contende con il vino il vessillo di più antica amica dell’uomo.



UN BICCHIERE DI WHISKY AL PETER-CAT JAZZ CLUB DI HARUKI MURAKAMI Martedì 21 Marzo, alle 20.30



L’amore del Giappone per il whisky porta il paese del Sol Levante a diventare punto di riferimento mondiale (in meno di 100 anni) nell’arte della distillazione del nobile cereale. Vediamo la storia di questo distillato che dall’Europa, partendo dal mondo arabo, approda a Tokyo, fino a diventare protagonista nel Peter-Cat Jazz Club, che Haruki Murakami apre nel 1974, da dove nei ritagli di tempo lascerà correre la penna, firmando alcuni dei romanzi più importanti della letteratura giapponese contemporanea.



DA GIORGIO (SCERBANENCO) A GIORGIO (GABER): BARBERA E CHAMPAGNE NELLA MILANO CALIBRO 9 Martedì 4 Aprile, alle 20.30



Dagli anni di piombo alla Milano da bere l’Italia passa dal vino sfuso nelle osterie, tipicamente la Barbera come esempio di vino proletario, alle bottiglie di Champagne consumate nei locali all’ultima moda e negli attici della bella società meneghina, scoprendo così la notte come spazio sociale della vita condivisa. Zingarata letteraria tra polizieschi e romanzi noir, in una stagione in cui il nostro paese usciva dalla provincialità per entrare nella globalizzazione, dove la Barbera da vino frizzante e popolare sapeva diventare vino iconico, grazie al mitico Braida, al pari dello Champagne, che di storia di lusso ed esclusività vantava tre secoli di primato grazie al genio dell’abate (Dom) Pierre Perignon.



alberto-puppin-foto-bio-cookiamo-degustazione-vino-avviniamoci-LOW

Alberto Puppin in una delle sue degustazioni

ALBERTO PUPPIN: nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.



DATE: 7 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo, 21 marzo, 4 aprile 2023 (sempre di martedì, con cadenza quindicinale)



ORARIO: dalle 20.30 alle 22.30



DOVE: TANALIBERATUTTI, la nuova sede di COOKiamo in Corte San Francesco, Viale Burchiellati 12, Treviso (siamo nella corte interna appena dopo la farmacia Testa D’Oro, davanti al mega parcheggio di Piazzale Burchiellati, per cui potrete parcheggiare praticamente davanti)



COSTO: 45 € la singola serata di Degustazione, 200 € l’intero ciclo de IL CALICE RACCONTA in 5 appuntamenti



INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – HAT Studio: la prenotazione è obbligatoria, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com