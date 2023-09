Il calice racconta. serate di degustazione col sommelier-cantastorie Alberto Puppin

IL CALICE RACCONTA: Storie, racconti e aneddoti nascosti dentro una bottiglia, tra vini, spiriti e liquori e gli uomini e le donne che le hanno firmate.



Degustazioni guidate da Alberto Puppin, sommelier atipico, con laurea in lettere e passato da libraio. Un viaggio a tappe, un ciclo di 4 appuntamenti serali (frequentabili anche singolarmente), così strutturati:



GIN & TONIC, GINEPRO E CHININO ALLA CONQUISTA DEL MONDO

Martedì 26 Settembre, alle 20.30



Per molti è il cocktail per antonomasia, ma pochi sanno che è nato nel 1700 per consentire ai marinai inglesi di combattere le febbri malariche. Grazie alle innovazioni tecniche e alla fantasia dei master distiller di tutto il mondo, al ginepro si sono affiancate le botaniche più diverse, permettendo inizialmente di mascherare difetti, poi invece di creare gin capaci di diventare vere e proprie cartoline odorose. Viaggiamo insieme alla scoperta di questo cocktail affascinante e del GIN nelle sue varie declinazioni, imparando insieme a preparare un gin-tonic degno di un bartender!



MOJITO, DAIQUIRI, PAPA DOBLE. STORIA DEL RUM (E DEI SUOI COCKTAIL) ATTRAVERSO LO SGUARDO DI HEMINGWAY

Martedì 10 Ottobre, alle 20.30



“Mi mojito en la Bodeguita, mi daiquirì en El Floridita”



Icona della letteratura mondiale, premio nobel, abile pugile e instancabile reporter, Hemingway era anche un grande bevitore. Il suo amore per Cuba è noto, come pure la sua routine in cui visitava i locali migliori dove bere un buon cocktail a l’Avana, ovviamente a base di rum. In una serata dai ritmi caldi percorreremo insieme la storia di questo grande distillato e del GIN nelle sue declinazioni. Con Alberto impareremo attivamente a preparare questi cocktail mitici (dal Mojito al Daiquiri all’Hemingway Special) come nella tradizione autentica dei locali iconici di Cuba.



VENEZIA, CORTO MALTESE E I VINI DELLA SERENISSIMA

Martedì 24 Ottobre, alle 20.30



Dalla Malvasia al Raboso, passando per i Moscato. Passeggiata sentimentale tra le calli e i campielli della città più bella del mondo, in compagnia di Corto Maltese, il bel marinaio ideato da Hugo Pratt nel 1967. Scopriremo quali vini erano soliti bere i dogi della Serenissima e quali invece venivano serviti nelle locande più popolari della laguna veneziana.



CHAMPAGNE E BARBERA NELLA MILANO CALIBRO 9

Martedì 7 Novembre, alle 20.30



Dagli anni di piombo alla Milano da bere l’Italia passa dal vino sfuso nelle osterie, tipicamente la Barbera come esempio di vino proletario, alle bottiglie di Champagne consumate nei locali all’ultima moda e negli attici della bella società meneghina, scoprendo così la notte come spazio sociale della vita condivisa. Zingarata letteraria tra polizieschi e romanzi noir, in una stagione in cui il nostro paese usciva dalla provincialità per entrare nella globalizzazione, dove la Barbera da vino frizzante e popolare sapeva diventare vino iconico, grazie al mitico Braida, al pari dello Champagne, che di storia di lusso ed esclusività vantava tre secoli di primato grazie al genio dell’abate (Dom) Pierre Perignon.



nasce a Treviso nel 1986. Sommelier professionista, degustatore ufficiale di vino e acqueviti, giudice sensoriale, nonché docente di corsi di avvicinamento al vino e ai distillati, prima da Ferrowine, il “tempio del vino” di Castelfranco Veneto e ora nella rinomata Enoteca Mario Rossi a Treviso. Questo per la nuda cronaca. Si avvicina al mondo del vino attraverso un percorso obliquo: laurea in lettere, specializzazione in editoria, 2 anni da libraio, puntate nel mondo del giornalismo e degli uffici stampa. Il sommelier deve interessarsi a tutto, perché il vino è parte intrinseca dell’uomo e ne condivide la storia e la complessità. Saperle raccontare è la sfida più appassionante finora raccolta.