Degustazione online di tè giapponesi: Kamairicha, Tamaryokucha, Sencha

Questo corso online vi darà la possibilità di conoscere e degustare alcuni tra i più rari e pregiati tè giapponesi, selezionati accuratamente e acquistati da noi in importanti aziende produttrici di tè in Giappone. Insieme capiremo le diverse caratteristiche e preparazioni di ciascun tè. Questa lezione virtuale è stata pensata per introdurvi al vasto mondo dei tè verdi giapponesi e, in particolare, alle diverse lavorazioni e tecniche che possono essere utilizzate per dar vita a tè completamente diversi tra loro.

Infatti, in base alla regione di produzione, alle abilità dei contadini e ai gusti locali, una stessa foglia di camellia sinensis può essere trasformata in tè dall’aspetto e dall’aroma unici nel loro genere, con uno stile particolare ed inconfondibile. Insieme capiremo come il processo di cottura e arrotolatura delle foglie di tè sia fondamentale per il risultato finale e abbia un impatto importantissimo sulle caratteristiche organolettiche della bevanda. Alcuni di questi tè sono prodotti locali, ancora poco noti in Occidente e difficili da trovare persino in Giappone! Sono tè creati da grandi Maestri o piccoli contadini per portare avanti una tradizione antica, di gusti e profumi non convenzionali, amata da appassionati e non.

Durante l’incontro degusteremo assieme 3 tè di altissima qualità:

– Sencha “Kakegawa” BIO (Kakegawa, Shizuoka): tè verde primaverile asamushi di primo raccolto, prodotto dalla pluripremiata famiglia contadina Otsuka, fresco e dall’umami intenso.

– Tamaryokucha “Tsuyu” (Sonogi, Kyushu): tè verde mono-origine e mono-cultivar Tsuyuhikari, fatto dal grande Tea Master Oyama. Le foglie sono leggermente arrotolate, ricche di umami e dal retrogusto fruttato.

– Kamairicha BIO (Miyazaki): tè verde cotto in padella (e non al vapore) secondo l’antico metodo cinese. Ha un aroma inconfondibile, dolce, morbido e floreale.

Ognuno di questi tè ha una lavorazione, un aroma, una preparazione e una storia diversi, e lo scopo di questo incontro sarà quello di permettervi di riconoscerli, apprezzarli e rimanerne affascinati.

Quanto costa la degustazione e come funziona?

– 45 euro a persona da pagare entro 24 ore dall’iscrizione.

Il costo comprende: dispensa della lezione, 3 tè spediti direttamente al vostro indirizzo con istruzioni per la preparazione, seminario su Zoom con Antonella.

Per soci Nipponbashi 2021 e Patrons Hanami e Matsuri il seminario ha un costo di 40 euro a persona.

Per i Patrons Momiji e Shogatsu il seminario ha un costo di 35 euro a persona.

Potete vedere tutti i tier su https://www.patreon.com/ikiya e scegliere quello che preferite.

Patreon vi da accesso anche a merchandise esclusivo, corsi online, video, podcast e articoli. Diventate parte della nostra community e sosteneteci per accedere alle esclusive!

– La lezione si terrà su Zoom il giorno sabato 20 febbraio dalle ore 11. Riceverete il link di partecipazione via e-mail.

– Iscrizioni disponibili tramite il form Google al link: https://forms.gle/h78cDeX4PsXi1REHA