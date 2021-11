Degustazione di tè giapponesi rari: oolong, tè neri e tè d’erbe

Con questa degustazione avrete l’occasione di assaggiare alcuni dei tè giapponesi più rari e inusuali. Il Giappone infatti è noto per la sua ricca e varia produzione di tè verdi (matcha, sencha, gyokuro ecc.), ma pochi sanno che, oltre a questo tè, ce ne sono altri dalle caratteristiche aromatiche e organolettiche completamente diverse! Di tutto il tè prodotto in terra nipponica, solo l’1% è NON verde e solo pochi contadini si dedicano alla creazione di queste specialità uniche. Tra queste rarità possiamo elencare oolong, tè neri, tè bianchi, tè fermentati, tè d’erbe e piante, vere e proprie gemme nascoste, ricche di gusto e proprietà benefiche, la cui lavorazione si tramanda di generazione in generazione. Si tratta di bevande generalmente consumate in loco e raramente commerciate all’estero, o addirittura fuori dal paesino di provenienza, spesso usate per occasioni speciali legate alla religione e alle tradizioni locali.

Assieme scopriremo la storia e le caratteristiche di questi tè particolari, dalla loro origine, al processo produttivo, al loro consumo nella vita quotidiana. Durante questo incontro degusteremo 4 diversi tè rari:

– Sakurabacha: tè di foglie di ciliegio “sakura” (Shizuoka)

– Amacha: tè dolce di foglie di ortensia, dedicato a Buddha (Shizuoka)

– Oolong Bio: tè semi-ossidato da Wazuka (Kyoto)

– Wakoucha: tè nero in stile giapponese (Fukuoka)

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Giorno e ora: sabato 20 novembre alle ore 11.00, presso la nostra tea room a Treviso

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 10 persone

L’evento si terrà al chiuso, pertanto verrà richiesto il Green Pass.

Costo: 45,00€ a persona (40,00€ per i soci Nipponbashi 2021) da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la dispensa della lezione, la degustazione di tè e un dolcetto di accompagnamento.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 24 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 24 ore della degustazione: 100%