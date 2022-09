Speciale degustazione di tè giapponesi: la Tea Farm “Obubu”

Iscrizioni tramite modulo Google: https://forms.gle/2LyjsAEjQRabgV9Q8

Costo: 25,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la dispensa della lezione, la degustazione di tè e dolcetti di accompagnamento. I soci Nipponbashi 2022 riceveranno un esclusivo campioncino di tè in omaggio.

A grande richiesta, tornano le degustazioni di tè giapponese in presenza nella nostra Tea Room di Treviso!

Ricominciamo con un evento speciale, un incontro tutto dedicato ai meravigliosi tè prodotti dalla Tea Farm “Obubu” di Wazuka, Kyoto!

Con questa degustazione avrete l’occasione di assaggiare alcuni autentici tè verdi coltivati e prodotti proprio nel luogo di nascita del tè in Giappone: il villaggio di Wazuka, nella Prefettura di Kyoto. Una delle aziende simbolo di questa città, storicamente legata alla bevanda del tè, è proprio la Tea Farm “Obubu”. Da anni questa piccola azienda a conduzione familiare, fondata da Akihiro Kita, non solo produce i più svariati tipi di tè, ma promuove anche un’agricoltura biologica e sostenibile, includendo appassionati di tè da tutto il mondo in esperienze sul campo e in corsi di approfondimento tenuti dai contadini stessi. L’inclusività, l’attenzione all’ambiente e il desiderio di espandere la cultura del tè sono ciò che caratterizza la Obubu Tea Farm (https://obubutea.com/)!

I tè creati dalla Obubu riflettono la loro filosofia: sono tè il cui aroma, autentico e intenso, è collegato alle stagioni e alle caratteristiche uniche del territorio locale, tè che valorizzano i sapori distintivi di ciascuna pianta e delle diverse tecniche di lavorazione.

Assieme scopriremo la storia e le caratteristiche di questi tè unici, dalla raccolta, al processo produttivo, alle tecniche migliori per l’infusione. Durante questo incontro degusteremo 6 tè prodotti dalla Obubu:

Hojicha Gold: tè verde dalla tostatura leggera, delicato e aromatico

Sencha della Terra: tè verde primaverile da piante selvatiche, delicato e dalle note floreali

Sencha del Vento: tè verde da piante selvatiche, brevemente ombreggiato, dall’aroma intenso e umami

Sencha del Ruscello Zampillante: tè verde dalle vibranti note vegetali, fruttate e setose

Hachiju Hachiya: tè verde shincha raccolto l’88esima notte di primavera, fresco, vegetale e ricco di umami

Kabuse Sencha: tè verde brevemente ombreggiato di alta qualità, dall’umami intenso e corposo

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Giorno e ora: sabato 29 ottobre alle ore 11.00, presso la nostra tea room a Treviso

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 16 persone

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%