Degustazione di tè giapponesi Shincha: il nuovo raccolto del 2023

Un incontro davvero speciale per scoprire in anteprima i migliori tè del nuovo raccolto del 2023!

Sabato 24 giugno alle ore 11.00, presso la Tea Room di Ikiya

30€ a persona – Max 14 partecipanti

Tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, il mondo del tè giapponese è in fermento. Inizia, infatti, in questo periodo la raccolta del primo tè dell’anno, chiamato ?? “shincha” ossia il “tè nuovo”. Le foglie appena spuntate, giovani e tenere, vengono raccolte e lavorate con grande cura per preservare il tipico aroma fresco e delicato della primavera.

La tradizione nipponica racconta che il giorno ideale per iniziare a raccogliere il tè sia la hachiju hachiya, ossia l’88esima notte dall’inizio della primavera (Risshun) secondo l’antico calendario lunare, che solitamente cade il 2 maggio. Bere l’infuso di un tè raccolto in quella giornata si dice garantisca buona fortuna, salute e longevità.

Gli shincha sono tra i tè più ambiti in assoluto e in Giappone ci sono vere e proprie aste per aggiudicarsi il lotto migliore! Infatti questo tè viene prodotto in quantità davvero limitata e solo per un periodo dell’anno molto breve. Ricco di vitamine e antiossidanti, naturalmente protetto dalla luce solare, lo shincha racchiude in sé tutta l’intensità e l’umami delle nuove, giovani foglie verdi. Inoltre, l’aroma dello shincha viene considerato quello più puro e più vicino al sapore della foglia fresca, appena staccata dalla pianta del tè.

Ogni anno, in base alle condizioni atmosferiche, al terroir, al clima ecc., il sapore degli shincha cambia. Ogni anno quindi ci sarà possibile assaporare un tè unico e irripetibile, il cui aroma etereo ma intenso ci trasporterà nelle verdi piantagioni del Giappone.

Noi di Ikiya abbiamo selezionato alcuni tra i migliori shincha di quest’anno, le punte di diamante delle aziende più antiche e rinomate di Kyoto ma non solo, per un viaggio a tutto tondo nel mondo dei tè nuovi!

Sabato 24 giugno degusteremo:

Shincha Ujimidori 2023 : un blend fresco e intenso di Yabukita, creato dall’antica azienda Horii Shichimeien di Uji (pref. Kyoto)

: un blend fresco e intenso di Yabukita, creato dall’antica azienda Horii Shichimeien di Uji (pref. Kyoto) Shincha Tokujo 2023 : un umami ricco e dolce caratterizza questo shincha di altissima qualità prodotto dalla Marukyu Koyamaen a Uji (pref. Kyoto)

: un umami ricco e dolce caratterizza questo shincha di altissima qualità prodotto dalla Marukyu Koyamaen a Uji (pref. Kyoto) Shincha da competizione 2023 : splendide foglie aghiformi ed un aroma intenso e carismatico caratterizzano questo tè insuperabile, prodotto con estrema cura a Kagoshima

: splendide foglie aghiformi ed un aroma intenso e carismatico caratterizzano questo tè insuperabile, prodotto con estrema cura a Kagoshima Shin Matcha Wakaba 2023: un matcha unico, delicato e cremoso, prodotto solo con le foglie più giovani di piante selezionate dall’azienda Yamamasa Koyamaen (pref. Kyoto)

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 14 persone

Costo: 30,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la degustazione di tè rari in esclusiva, dolcetti di accompagnamento e dispensa. I soci Nipponbashi 2023 riceveranno un piccolo omaggio a sorpresa.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%