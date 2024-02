Prenotazione degustazione di tè stagionati sotto la neve e invecchiati | 17 febbraio ore 11.00

Un incontro imperdibile per scoprire e degustare dei rari tè giapponesi stagionati e invecchiati. La stagionatura avviene con un metodo davvero unico: sotto una fitta coltre di neve! Questa tecnica di stagionatura è il segreto di un tè delizioso, morbido e dall'aroma incredibilmente ricco.

Sabato 17 febbraio alle ore 11.00, presso la Tea Room di Ikiya

30€ a persona - Max 16 partecipanti

Il Giappone, da sempre, eccelle per la produzione di tè verdi, ricchi di umami e dall'aroma fresco e fragrante. Tra gli esempi più famosi abbiamo il sencha, il gyokuro, il matcha etc. Al giorno d'oggi, i tè verdi raramente vengono stagionati, proprio perché è la loro freschezza a conquistare gli amanti del tè, sia giapponesi che occidentali.

Tuttavia esistono alcuni contadini che utilizzano dei metodi naturali e innovati, ma incredibilmente legati alla tradizione, per stagionare i loro tè e dar vita a prodotti dall'aroma unico e davvero piacevole. Stagionare un tè richiede una temperatura molto bassa e costante, per evitare che il tè stesso non perda proprietà, fragranza e sapore ma, anzi, che smussi eventuali spigolosità aromatiche (astringenza, sentori erbacei, acidità).

A Niigata (una delle prefetture più nevose del Giappone), Yoshiyuki Matsuki, ha costruito delle piccole case in legno chiamate "Yukimuro", adibite a magazzino, che durante l'inverno vengono ricoperte naturalmente da abbondante neve e vengono utilizzate per stoccare e far stagionare il tè. Non viene usata energia elettrica perché l'aria fredda della neve mantiene la temperatura stabile a 5°C e 100% di umidità per tutto l'anno, anche in estate! È incredibile come la sola forza della natura possa creare qualcosa di così delizioso!

A Shizuoka, invece, si trova Takayuki Tarui, un contadino che produce tè artigianali, coltivati senza pesticidi e senza fertilizzanti sintetici. Tarui-san fa ossidare e invecchiare, per diversi anni, il tè nel suo magazzino dedicato alla stagionatura, permettendo alla semplice foglia di trasformarsi in un tè nero che lascia a bocca aperta! Un modo di stagionare il tè completamente diverso, per ottenere un tè differente, unico e intenso come nessun'altro.

Dopo una lunga ricerca, siamo riuscite a trovare dei nuovi, visionari contadini e i loro meravigliosi tè stagionati e siamo orgogliose di poterli condividere con voi!

Durata: circa 2 ore

Numero massimo di partecipanti: 16 persone

Costo: 30,00€ a persona da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la degustazione di tè stagionati, dolcetti di accompagnamento e dispensa. I soci Nipponbashi 2023 riceveranno un piccolo omaggio a sorpresa.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino a una settimana prima dell’evento: 0%

– da una settimana a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%