Serata degustazione alla Trattoria Hesperia con la cantina Von Blumen

Concediti una serata degustazione cibo e vino ispirata ai sapori della primavera!

Vi presentiamo assieme alla cantina Von Blumen la prossima serata degustazione che si terrà alla Trattoria Hesperia: giovedì 6 giugno vi invitiamo ad un viaggio lungo tutto lo stivale, dal Südtirol con i vini Von Blumen, al Veneto con gli asparagi di stagione, fino alla Puglia con il pesce, che è il nostro marchio di qualità.



‍



Antipasto:



Tuorlo d’uovo fritto, asparagi al burro, carpaccio di branzino scottato, tonno katsuobushi e olio alle erbe | In abbinamento calice di Pinot Bianco 511 Von Blumen



‍



Primo:



Risotto allo zafferano con tartare di gambero rosso e aria di gambero | In abbinamento calice di Sauvignon 505 Von Blumen



‍



Secondo:



Trancio di ombrina scottata, asparagi verdi e salsa alla soia | In abbinamento calice di Pinot Bianco Riserva Von Blumen



‍



Dessert:



Cheesecake agli asparagi | In abbinamento calice di Cristina Vendemmia Tardiva (passito)



‍

‍



La serata sarà introdotta dalla sommelier Valentina Meleddu.



‍



‍



Info e prenotazioni



338 5267264



0422 1740639



www.trattoriahesperia.com