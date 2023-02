Degustazione verticale Torrai Cabernet Riserva

Da oltre settant’anni la cantina Conte Collalto produce un Cabernet Sauvignon Riserva, utilizzando le migliori uve dei propri vigneti. Un vino da sempre affinato in legno per lunghi periodi, strutturato e adatto all’invecchiamento.

Un vino prodotto dalla selezione delle migliori uve Cabernet provenienti dal nostro vigneto scrigno chiamato Torrai, uve di viti quasi centenarie destinate ad un attento e prolungato affinamento in tonneaux di rovere di Slavonia per ottenere un vino importante, complesso e dal color rosso rubino quasi impenetrabile.

Giovedì 9 febbraio il nostro enologo ci porterà alla scoperta di 5 diverse annate di questo vino, per carpirne la qualità, i segreti e le potenzialità di invecchiamento.

Alle ore 18.30 si svolgerà la visita notturna in cantina e bottaia storica con successiva degustazione verticale di 5 annate del Torrai Cabernet Riserva Piave DOC abbinato a prodotti del territorio.

Orario: 18:30 – 20:30

Costo: 35 €/persona

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:

320 4027194

incoming@cantine-collalto.it