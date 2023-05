Degustazione dei vini del Piave, passeggiata in Bellussera e visita alla chiesa di San Giorgio

Un’occasione per scoprire i gioielli artistici e le eccellenze enologiche delle terre del Piave.



Raggiungeremo la splendida Chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave, immersa tra vigneti e campi coltivati. Qui, ascoltando gli approfondimenti della guida, ammireremo splendidi affreschi quattrocenteschi fra i quali spicca un’Ultima Cena speciale.



Successivamente ci aspetta un’esperienza unica: passeggeremo tra le bellussere di una storica cantina. La bellussera è un antico metodo locale di coltivazione della vite con disposizione dei tralci a raggera.

Ci saranno svelati tutti i segreti del Raboso e di altri vini locali grazie a una ricca spiegazione offerta dalla famiglia che ci ospiterà. Concluderemo con una visita in bottaia e la degustazione di quattro vini autoctoni incluso il Raboso, autentica bandiera della viticoltura ed enologia di questa terra.



Un’occasione per conoscere la storia, le tradizioni e i sapori dei territori bagnati dal Piave.



RITROVO: San Polo di Piave (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 21 per gli adulti degustazione inclusa. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni degustazione esclusa.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe sportive o da trekking.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3oa9QEQ

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3oa9QEQ