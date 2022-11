Degustazione di vini con spettacolo teatrale al Castello Papadopoli Giol

Il CASTELLO di PAPADOPOLI prende vita!

Dopo il grandissimo successo dell'anno scorso, Scrooge torna con la sua consueta lamentanza natalizia: 90 minuti di risate e battute senza esclusione di colpi (ce la prendiamo con tutti, ma proprio tutti eh), accompagnate da jazz sperimentale suonato dal vivo... giusto per darvi il tempo di riprendere fiato!

Degustazione di vini provenienti dalle Cantine Giol con qualche stuzzichino, accompagnata da intrattenimento teatrale con musica dal vivo.

TITOLO:

"LA (VERA) STORIA DI SCROOGE E DEL FANTASMA DEL TEMPO - una commedia brillante su astemi, vegani, e altre disgrazie"

Di e con Sara Giovannini e Luca Furegon.

MUSICHE

Mauro Serafin

PROGRAMMA:

17:45 - Ingresso e registrazione ospiti

18:00 - Inizio spettacolo con degustazione di 3 vini e stuzzichini

19:45 - Brindisi finale in androne e saluti

PREZZI:

Adulti € 25,00

Studenti € 22,00

Under 16 € 10,00

Under 5 gratuito

Famiglie (2 adulti e 2 bambini over 5) € 60,00

PRENOTAZIONI:

info@castellogiol.it

tel: 0422/85503

presso Castello Papadopoli Giol, Piazza Papadopoli 2, San Polo di Piave (TV)