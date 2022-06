DEGUSTAZIONI D'ARTE

Percorso artistico multisensoriale tra la storia dell’arte e i sapori del territorio in compagnia della sommelier Martina Romagnolo. Si accosterà alla rappresentazione pittorica della Galleria Civica Vittorio Emanuele II la grande biodiversità enogastronomica del territorio circostante.

Evento in collaborazione con la cantina La Callaltella

Quota di partecipazione: € 10.00

Per info e prenotazioni:



mail: museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com