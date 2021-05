Degustazioni guidata nelle colline del Prosecco

La Cantina Moretvini vi invita a vivere un'esperienza indimenticabile: una degustazione guidata dei vini tipici del nostro territorio.

Prenotate per personalizzare la vostra esperienza e scegliere il percorso più adatto alle vostre esigenze. Avrete la possibilità di passeggiare per gli splendidi vigneti della cantina, visitare i luoghi di produzione e assaggiare il vino base direttamente dalle cisterne, per scoprire insieme tutti i segreti di questi vini di qualità. Grazie all'ampia varietà di prodotti tra vini spumanti, bianchi, rossi, rosati e passiti le degustazioni sono uniche e sempre diverse, perché definite in base ai gusti e alle preferenze degli ospiti.

Le esperienze sono attive durante tutti i giorni della settimana ma solo ed esclusivamente previa prenotazione al 3311178685. Contattate lo stesso numero per ricevere maggiori informazioni e personalizzare la vostra visita.

