Degustazioni online sui tè giapponesi

Un nuovo corso online assieme ad Antonella, per parlarvi di tè giapponese!

Queste degustazioni hanno come scopo quello di introdurvi al vastissimo mondo del tè giapponese, attraverso tre appuntamenti mirati. Per chi non ha mai affrontato l’argomento, consigliamo di partire dalla degustazione base, per poi proseguire con le altre due.

Degustazione base di tè giapponesi: storia, produzione e tipologie

Domenica 21 marzo alle 16.00

Questa degustazione vi permetterà di avvicinarvi al vastissimo mondo del tè giapponese e di conoscere in maniera più approfondita la sua storia millenaria, dal primo contatto dei monaci buddhisti col tè in Cina all’enorme diffusione attuale, le fasi di produzione, dalla pianta all’impacchettamento, e le caratteristiche peculiari di ogni tipologia di tè assieme alle tecniche di infusione e valutazione. Scoprirete così l’importanza di questa bevanda all’interno della cultura nipponica e come abbia influenzato lo stile di vita di un intero paese.

Durante questo incontro introduttivo, prepareremo e degusteremo assieme i 5 tè verdi giapponesi più famosi e diffusi, bevuti quotidianamente dai giapponesi:

– Bancha: tè verde raccolto in estate dalle foglie larghe e schiacciate

– Genmaicha: tè verde con l’aggiunta di chicchi di riso tostato

– Kukicha: tè verde in rametti, naturalmente privo di teina

– Hojicha: tè verde tostato, il cui aroma ricorda le nocciole e il caffè

– Sencha: tè verde primaverile, pregiato e ricco di aromi

Degustazione di tè giapponesi pregiati: focus su ombreggiatura e umami

Domenica 11 aprile alle 16.00

Incontro dedicato all’approfondimento del tè verde, questa volta con un focus particolare sui tè giapponesi più pregiati. Assieme vedremo come una tecnica unica nel suo genere, chiamata “ombreggiatura”, ossia il coprire le piante di tè con teli scuri o stuoie che riducono l’apporto di luce solare, possa dar vita a tè dagli aromi complessi e dinamici. Cercheremo di riconoscere, tramite la degustazione sensoriale, i sapori presenti in ogni tè, ricercando l’umami e scoprendo gli elementi chimici che ci permettono di percepirli. Scoprirete le diverse tipologie di ombreggiatura, antica e moderna, come funziona e la sua importanza nella creazione di tè preziosi e intensi, rinomati in tutto il mondo.

Durante questo incontro di approfondimento degusteremo assieme 3 tè verdi pregiati di altissima qualità, ognuno con diversi livelli e stili di ombreggiatura:

– Sencha: tè verde raccolto in primavera, nessuna ombreggiatura

– Kabusecha: tè verde leggermente ombreggiato (circa 7 giorni)

– Gyokuro: tè verde di qualità superiore, ombreggiatura lunga (dalle 2 alle 4 settimane) e umami ricco

Degustazione di tè giapponesi: speciale focus su Tamaryokucha, cultivar e degustazione sensoriale

Domenica 9 maggio alle 11.00

Incontro intensivo e degustazione di 6 diverse cultivar di uno dei tè meno conosciuti e più pregiati del Giappone meridionale: il Tamaryokucha. Questo tè viene prodotto esclusivamente nella zona orientale del Kyushu, utilizzando tecniche di lavorazione tradizionali che gli danno la caratteristica forma arricciata, dal colore verde scuro e dall’aroma fruttato e intenso. Un tè raro di cui approfondiremo assieme la storia e i segreti. Confronteremo i sei tipi di tamaryokucha, prodotti dai sei contadini di Sonogi, ognuno con una cultivar differente di cui analizzeremo le caratteristiche peculiari. Tramite la degustazione sensoriale, che coinvolge tutti i 5 sensi, scopriremo come il terroir, il clima e le varietà di una singola pianta, la camellia sinensis, possano dar vita a tè completamente diversi l’uno dall’altro, con aromi unici e caratteristici che potrete ritrovare anche nei vostri tè preferiti.

Durante questo incontro analizzeremo, prepareremo e degusteremo 6 tamaryokucha proveniente da Sonogi:

– Wase: tamaryokucha prodotto da Shinya Fukuda con la cultivar “ooiwase”

– Sae: tamaryokucha prodotto da Kosuke Nakayama con la cultivar “saemidori”

– Tsuyu: tamaryokucha prodotto dal Maestro Yoshitaka Oyama con la cultivar “tsuyuhikari”

– Yabu: tamaryokucha prodotto da Shingo Ooba con la cultivar “yabukita”

– Oku: tamaryokucha prodotto da Koichi Tozawa con la cultivar “okuyutaka”

– Midori: tamaryokucha prodotto da Kazuhiko Onoue con la cultivar “okumidori”

Quanto costano le degustazioni e come funzionano?

CORSO COMPLETO DI TRE DEGUSTAZIONI: 180,00€ a persona, da pagare anticipatamente entro 24 ore dall’iscrizione.

[soci ordinari 2021 e patrons Hanami, Matsuri, Momiji e Shogatsu: 175,00€]

Il costo comprende: dispense delle lezioni, i tè di tutte le degustazioni spediti direttamente al vostro indirizzo con istruzioni per la preparazione, seminari su Zoom con Antonella.

COSTI PER SINGOLE DEGUSTAZIONI

Degustazione base di tè giapponesi: storia, produzione e tipologie: 45,00€

[patrons Momiji e Shogatsu 40,00€]

Degustazione di tè giapponesi pregiati: focus su ombreggiatura e umami: 55,00€

[patrons Momiji e Shogatsu 50,00€]

Degustazione di tè giapponesi: speciale focus su Tamaryokucha, cultivar e degustazione sensoriale: 95,00€

[patrons Momiji e Shogatsu 90,00€]

I costi comprendono: dispense delle lezioni, i tè di tutte le degustazioni spediti direttamente al vostro indirizzo con istruzioni per la preparazione, seminari su Zoom con Antonella.

Sono disponibili solo 10 posti per degustazione, quindi affrettatevi a prenotare il vostro posto!

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino alla spedizione dei tè: 0%

– dalla spedizione dei tè e fino a 24 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 24 ore della degustazione: 100%

PARTECIPAZIONE: La lezione si terrà su Zoom nelle date specifiche. Per chi non potesse intervenire, è prevista la registrazione dell’incontro (il video resterà a disposizione online per una settimana).