Degustazione di tè giapponesi: Gyokuro, rarità dal Giappone

Iscrizioni aperte al link: https://bit.ly/3hihoM1

Questo corso vi darà la possibilità di conoscere e degustare alcuni tra i più rari e pregiati tè giapponesi, selezionati appositamente dalle migliori aziende produttrici di tè in Giappone. Sabato 26 settembre, dalle ore 10.00, presso la tea room di Ikiya.

Insieme esploreremo il mondo del gyokuro, il cui nome significa “rugiada preziosa”, ad indicarne il pregio, la purezza e le note aromatiche uniche. Scopriremo assieme la storia di questa bevanda straordinaria, le fasi di produzione, i tipi di ombreggiatura, le cultivar, le zone di coltivazione e come queste esaltino le peculiarità di ogni singolo gyokuro.

Il gyokuro è il re dei tè giapponesi, di rarà bontà, considerato uno dei migliori al mondo, coltivato e prodotto con grandissima passione e cura da grandi maestri del tè. Questo tè verde si distingue da tutti gli altri per un particolare processo a cui viene sottoposto in fase di crescita e a cui deve gran parte delle sue caratteristiche straordinarie: l'”ombreggiatura”, ossia il coprire le piante con dei teli scuri o delle stuoie di paglia per far sì che le foglie si carichino di clorofilla. E’ proprio questa a dare il caratteristico e intenso sapore umami al gyokuro. Delicato e ricco nell’aroma, verde brillante nell’infuso ed incredibilmente profumato. Avrete l’occasione di assaporare un vero gioiello.

Durante questo incontro di approfondimento degusteremo assieme 3 tè verdi gyokuro rari e in edizione limitata di altissima qualità, ognuno proveniente da una zona diversa del Giappone e prodotto con diversi stili di ombreggiatura:

– Gyokuro “Matsu no Tsukasa” (Uji, Kyoto): gyokuro prodotto dall’antica tea house Shohokuen, attiva dal 1645 e fornitrice della famiglia imperiale giapponese; ombreggiato con tecnica moderna, è un tè dall’umami ricco ma delicato che riesce a sprigionare il vero “sapore di Uji”.

– Gyokuro Sakamoto (Kirishima, Kagoshima): un gyokuro creato dal grande maestro Sakamoto, distante dai gyokuro tradizionali, con un umami dinamico, vegetale e minerale tipico dei tè del sud.

– Yame Dento Hon Gyokuro First Flush 2020 (Yame, Fukuoka): un gyokuro straordinario e rarissimo, mono-origine, mono-cultivar, ne vengono prodotti solo 5kg ogni anno; ombreggiato con tecnica tradizionale e raccolto a mano, foglia per foglia. Umami ricchissimo e intenso, fresco con un finale dolce. Un gioiello tra tutti i tè.

Ogni tè verrà accompagnato da dei dolcetti giapponesi tradizionali, i “wagashi”, che con la loro raffinatezza si abbinano alla perfezione con i nostri tè. Ognuno di questi tè ha un aroma, una preparazione e una storia diversi, e lo scopo di questo incontro sarà quello di permettervi di riconoscerli, apprezzarli e rimanerne affascinati. I nostri tè sono tutti selezionati con estrema cura direttamente dai migliori produttori giapponesi. La nostra passione e il nostro studio costante ci permettono di proporvi dei tè unici e di elevatissima qualità. Sono disponibili solo 10 posti quindi affrettatevi a prenotare il vostro!

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Costo: 25€ a persona (20€ per i soci ordinari Nipponbashi 2020) da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione.

I metodi di pagamento sono visibili alla fine del modulo di prenotazione.

Luogo: nella sala da tè di Ikiya, in via San Nicolò 15, Treviso

Disdette e cancellazioni: è possibile disdire senza penali fino a 24 ore prima dell’inizio della degustazione. tutte le cancellazioni comunicate nell’arco delle 24 ore prima dell’inizio perdono automaticamente il pagamento

Prenotate il vostro posto tramite questo form: https://bit.ly/3hihoM1