Al Del Monaco lo spettacolo "Franca, come te solo la Valeri"

Con la sua intelligenza, la profonda cultura mai ostentata, e quel suo straordinario senso dell’umorismo, Franca Valeri ha attraversato la storia dello spettacolo italiano, esplorandone e praticandone tutti i linguaggi: il teatro, la radio, la televisione, il cinema e l’opera lirica. Con lo spettacolo Franca, come te solo la Valeri, presentato in forma di studio sui palcoscenici dei Teatri Verdi di Padova e Goldoni di Venezia nei giorni del suo centesimo compleanno e poco prima della sua scomparsa e che sarà ora in scena anche al Teatro Mario Del Monaco di Treviso martedì 1° settembre (ore 19), l’attrice padovana Lucia Schierano dà vita a un dialogo immaginario con la grande e famosa artista Franca Valeri.

Con sguardo acuto e ironico, la Valeri ha dato forma a personaggi indimenticabili: ritratti femminili capaci di raccontare il Paese nel trasformarsi rapido dei tempi, nell’evolversi dei costumi e delle relazioni sociali. Sul palco Lucia Schierano, che nella Valeri si ritrova oltre che per la comune passione per il teatro e una sensibilità spiccata per l’ironia anche per una analoga fisicità nel volto e nel corpo minuto, nell’apertura dello sguardo e del sorriso, raccoglie le più celebri macchiette dell’impareggiabile artista.

Teatro Mario Del Monaco | Treviso

1° settembre ore 19.00

Franca, come te solo la Valeri – studio di e con Lucia Schierano

-

Una produzione Teatro Stabile del Veneto