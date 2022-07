Al Del Monaco lo spettacolo “Le Gattoparde – L’ultima festa prima della fine del mondo”

Continua la fitta agenda di GEA “GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival”, che per la giornata di domani, venerdì 15 luglio, propone ben cinque appuntamenti tra incontri con il pubblico, spettacoli, performance e momenti di festa, come sempre collegati dalla tematica racchiusa nel titolo dell’edizione di quest’anno, MAD(R)E IN ITALY, volta ad indagare le infinite sfaccettature dei rapporti tra il potere, il genere maschile e quello femminile.

Il calendario di domani si apre già alle 10.30 con la colazione/aperitivo del format “ciacoliAMO” con i protagonisti e protagoniste dello spettacolo serale “Le Gattoparde” e con gli organizzatori del Q.pido – Treviso Equality Festival, la rassegna trevigiana dedicata alla cultura LGBT+. Tornano anche la performance “Spirito del Teatro” alle 17 alla scoperta dei luoghi segreti del Mario Del Monaco e la mise en espace di “interpretiAMO” alle 18.30, frutto di un laboratorio creativo che nelle settimane scorse ha coinvolto cittadine e cittadini della Marca.

Appuntamento poi alle 19.30 al Teatro Mario Del Monaco con “Le Gattoparde – L’ultima festa prima della fine del mondo” di Nina’s Drag Queen, per una serata teatrale di puro divertimento tra gioco e citazioni colte. Figure tutte da scoprire e certamente multiformi, liberamente estratte dal romanzo di Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo”, le Gattoparde sono da un lato ultime esponenti di una classe nobile/intellettuale in via di estinzione, dall’altra creature spudorate che attraversano i tempi cambiando pelle e pelliccia; al contempo però rappresentano anche figure nuove alla vigilia di un cambiamento epocale e proiettate verso il futuro. In uno spazio scenico essenziale, le drag queen si offriranno alla vista del pubblico, smaccate ed eccessive, più che mai creature ibride, caratterizzate da una compresenza di segni maschili e femminili, avvolte da canzoni e impegnate in interminabili danze. Una vera e propria festa in scena tra intrighi di palazzo, cambiamenti personali e segreti da scoperchiare. Costo biglietto 8 euro.

Infine, il programma della giornata si conclude alle 21.30 con “seratiAMO” al bar bistrot La Pace e il djset di Sandro Easy (Ez no problem), degna conclusione di una giornata intensa e stimolante.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it

LE GATTOPARDE – L’ultima festa prima della fine del mondo

uno spettacolo di: Nina’s Drag Queens

Di e con: Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò

Regia: Ulisse Romanò

Drammaturgia collettiva guidata da: Lorenzo Piccolo

Costumi: Daniela Cernigliaro

Scene: Maria Spazzi

Musiche e suono: Gianluca Misiti

Luci: Luna Mariotti

Assistente ai costumi: Rosa Mariotti

Assistente alle scene e realizzazione: Marina Conti

Assistente alla regia: Livia Bonetti

Sartoria: Daniele Nasca Confezioni

Aiuto sarta: Martina Lenci

Parrucche: Artimmagine

Fonico di palco: Francesco Citterio

Illustrazione: Francesco Calcagnini

Foto di scena: Valentina Bianchi

Produzione Aparte Soc. Coop. | Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano | Teatro Metastasio di Prato | Emilia Romagna Teatro Fondazione