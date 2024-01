Serata Delitto in Birreria con Spettacolo e Cena! Martedì 30 Gennaio | Ore 20:30

Birreria Prosit, Via Adriatica 7/1, San Vendemiano.

Preparati per una serata piena di misteri e delizie culinarie! Unisciti a noi alla Birreria Prosit per un'avvincente Serata Delitto, dove intrighi e indagini si intrecciano con una squisita cena. Vesti i panni del detective, interagisci con gli altri ospiti e cerca di risolvere l'enigma mentre ti godi un pasto delizioso. Chi sarà il colpevole? Sta a te scoprirlo! Menu Speciale per l'occasione a sole 28€

Ascelta tra: Double Burger o Club Sandwich,entrambi con contorno di Patate Fritte e 1Bibita o 1 Birra Lowenbrau Original da 0.40

PRENOTA IL TUO TAVOLO ORA! Posti limitati per un'esperienza esclusiva (la prenotazione è obbligatoria, evento confermato con un minimo di 40 adesioni)

Prenota qui: https://tinyurl.com/ye339j4o

Non perdere questa serata unica di mistero, cibo fantastico e ottima birra. Ti aspettiamo!

PER INFORMAZIONI: 0438 778513 - 333 4236262