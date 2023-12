Demografia ed economia ai “Giovedì della cultura” con il prof. Minello

Il 21 dicembre si terrà l’ultimo incontro del 2023 dei Giovedì della cultura. Alle ore 18, a Casa dei Carraresi, il prof. Alessandro Minello, docente di Economia presso l’Università Ca’ Foscari, affronterà il tema “Economia e società nella complessità. Dall’inverno demografico alla discontinuità economica”.



Il tema – Come il calo demografico può influenzare l’economia? Che scenari si apriranno?

“Uno spettro si aggira per l’Europa” ed è il paradigma della complessità che sta condizionando l’evoluzione dell’uomo e delle sue relazioni. Esso si riflette sulla dinamica demografica (denatalità e longevità), sullo sviluppo economico (stagnazione, bassa produttività e assorbimento tecnologico), sul mercato del lavoro (discontinuità lavorativa, nomadismo intellettuale), sul sistema della salute (crescita della domanda di assistenza), sulla sostenibilità economica (effetti della Silver economy), sull’ambiente. I territori sono sempre più contaminati da fenomeni globali, come pandemie, crisi economiche e finanziarie, crisi geopolitiche e la risposta alle persone va data a livello locale ridando nuovo senso e identità, evitando fenomeni di lock-in e path-dependance, sfruttando le risorse del PNRR.

La complessità può essere affrontata solo conoscendone le dimensioni e le loro intersecazioni, cambiando i nostri comportamenti e, all’occorrenza, prevedendo strumenti di intervento complessi in grado di sviluppare una condizione di antifragilità attraverso, formazione permanente, sviluppo di nuove competenze, digitalizzazione, transizione green, flessibilità, revisione degli obiettivi e degli strumenti di intervento.

Serve tornare a ricercare e progettare il futuro, avendo coscienza dei limiti delle previsioni e che esisteranno non uno ma più futuri. Quelli che sapremo costruire.



Alessandro Minello - Economista. Professore aggiunto di Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, visiting researcher presso il Nexus Research Centre di Dublino, già opinion leader dell’OECD di Parigi. E’ specializzato in sviluppo regionale, svolge attività di ricerca soprattutto sui temi riguardanti l’innovazione, lo sviluppo economico locale e la programmazione territoriale. Esperto nella valutazione dei programmi e progetti finanziati con risorse dei Fondi strutturali dell’UE.

Coordinatore scientifico per il Veneto della strategia regionale per l’innovazione nonché responsabile scientifico di progetti di ricerca in materia di competitività e sviluppo culturale/turistico locale. Libero professionista, amministratore unico di EconLab Research Network, consulente di enti pubblici regionali/locali e agenzie strumentali, relatore in convegni nazionali e internazionali sul tema dei cluster per lo sviluppo, la competitività e l’economia delle aree urbane.

Direttore scientifico del Centro studi sul terziario di Confcommercio per le province di Treviso e Varese e per l’Area del Piemonte Nord (Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola). Consulente della Confederazione nazionale di Confcommercio per alcuni progetti di valorizzazione del sistema di rappresentanza e di innovazione dei servizi sul territorio. Consulente di Veneto Innovazione (Regione del Veneto) in materia di innovazione.





Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 138.

Cena a tema ai Brittoni

Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. La cena a tema del 21 dicembre sarà dedicata a ”L’inverno in cucina”



Prossimo incontro:



Col. Pilota Emanuele Chiadroni, Comandante 51^ Stormo, Istrana