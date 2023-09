Combinazioni Festival - Ecco il concerto all'alba "DeSidera"

concerto all’alba di Cristina Donà

con Saverio Lanza



“deSidera” si presenta come un concerto all’alba multiforme nella cornice del vecchio cimitero di Santa Maria in Colle, cuore antico di Montebelluna: dieci canzoni che nascono da un’autoanalisi attraverso la quale si tenta di indagare, alla luce del desiderio, l’attuale condizione umana come riflesso di una somma di scelte e comportamenti individuali. Si scopre la debolezza della nostra umanità al cospetto di ciò che siamo oggi e del pianeta che ci ospita, ma si provano anche ad immaginare orizzonti possibili, con nuova consapevolezza.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756



In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa di Santa Maria in Colle



---



Cristina Donà, cantautrice, è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all’estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di autrice e interprete della musica rock, fino a diventare figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani.