Martedì 24 Gennaio ore 21.00

Avrete l’opportunità di trasformarvi in veri e propri investigatori per una sera.

Se gli enigmi sono sempre stati la vostra passione non potete assolutamente perdere questa serata unica nel suo genere.

Detective per una sera è un gioco interattivo che ruota intorno ad un delitto.

Ogni tavolo si trasforma in un’equipe di investigatori che dovrà risolvere un misterioso caso, ricco di colpi di scena e di enigmi.

Prestando massima attenzione agli indizi forniti bisognerà risolvere il giallo e smascherare l’assassino.

Prenota la tua cena

della giornata https://tinyurl.com/ye339j4o

Prenota il tuo tavolo:

0438 778513 - 3472459921



Via Adriatica 7/1 - San Vendemiano TV