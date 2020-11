Dialoghi sul comportamento online, la nuova iniziativa di #Unitiinrete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sharenting, odio in rete e violenza digitale contro le donne: queste le importanti tematiche scelte da #Unitiinrete per la serie di conferenze online “Dialoghi sul comportamento online”, che vedranno la partecipazione di esperti del settore.

#Unitiinrete è un’associazione rodigina di promozione sociale, che ha come mission la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e la diffusione di una corretta educazione digitale. Attraverso eventi, progetti, serate tematiche rivolti a ragazzi ed adulti, l’associazione si propone di educare a un corretto utilizzo del web e delle nuove tecnologie. «Le restrizioni alle nostre attività quotidiane che ci sono state richieste in seguito all’emergenza sanitaria in atto, hanno avuto come conseguenza un aumento dell’iper-connessione e dell’utilizzo dei dispositivi digitali - commenta Federica Boniolo, presidente di #Unitiinrete - Facciamo tutti un uso più intenso delle tecnologie, per lavorare, studiare, fare acquisti, restare in contatto con i nostri cari. Ma non tutti conosciamo le dinamiche o i rischi della rete. Certi fenomeni, come il cyberbullismo o l’hate speech, sono aumentati nel periodo di lockdown. Per questo abbiamo pensato di realizzare un ciclo di incontri per parlare di alcune tematiche molto attuali, fenomeni che appaiono di frequente nel web e sui social. Vista l’impossibilità di svolgere tali incontri in presenza, abbiamo deciso di realizzare webinar aperti a tutti, che potranno essere seguiti gratuitamente sulle pagine Facebook e Instagram della nostra associazione».

La serie di webinar sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’associazione e inizierà martedì 24 novembre alle ore 18. Ospite del primo appuntamento sarà Gianluigi Bonanomi, giornalista informatico, formatore sui temi della comunicazione digitale e autore di “Sharenting. Genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online”. Con lui si parlerà di rischi e conseguenze della condivisione online di foto e contenuti che vedono come protagonisti i minori. Modera Gaia Dall’Oglio, fondatrice di Sgaialand. Il secondo webinar sarà mercoledì 2 dicembre alle ore 18:30. Insieme a Bruno Mastroianni, filosofo, giornalista, social media manager di trasmissioni Rai, autore di “Litigando si impara” e in precedenza de “La disputa felice”, si parlerà di odio in rete e di come poterlo disinnescare. Moderatore dell’incontro sarà Filippo Nani, delegato di Ferpi Triveneto. Il terzo e ultimo appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre alle ore 18:30. La relatrice sarà Silvia Semenzin, ricercatrice post-doc in Sociologia Digitale e attivista per i diritti umani digitali, promotrice della campagna #intimitàviolata. Argomento dell’incontro saranno le nuove forme di violenza digitale sulle donne, tra cui la revenge porn. Moderatrice sarà Federica Boniolo, presidente di #Unitiinrete. Il ciclo di webinar è patrocinato dal Comune di Rovigo e dalla Commissione Pari Opportunità, e vede la partnership con Ferpi Triveneto (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), Sgaialand (agenzia di comunicazione, editore del magazine online sgaialand.it). Mediapartner: Veneto Marketing Lab, agenzia di marketing e comunicazione di Noale.