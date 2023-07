Rassegna "Dialoghi con Gian Francesco Malipiero tra Asolo, Padova, Treviso e Venezia" - Concerto inaugurale

Nell’ambito delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario della morte di Gian Francesco Malipiero, Asolo Musica – Associazione Amici della Musica unitamente agli Amici della Musica di Padova ha predisposto un programma dal titolo Dialoghi con Gian Francesco Malipiero tra Asolo, Padova, Treviso e Venezia, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della figura del grande compositore, la sua produzione musicale, la ricerca musicologica e la sua attività didattica.

Nel progetto, dedicato alla memoria di Mario Messinis, le esperienze artistiche di Gian Francesco Malipiero sono, infatti, emblematicamente riferite ai “luoghi “ della sua vicenda umana e creativa e verrà declinato attraverso molteplici attività tra cui quella concertistica - che comprende l’esecuzione integrale dei Quartetti, a cura del Quartetto di Venezia, e un concerto sinfonico con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, Masterclass di perfezionamento dedicata alla musica di G.F. Malipiero, un Convegno di studi e esposizione documentaria, il film "Poemi Asolani" di G. Brintrup che ha avuto una prima proiezione lo scorso giugno nell’ambito dell’Asolo Film Festival.

La sinergia messa in atto con gli Amici della Musica di Padova e la Fondazione Cini di Venezia consente una importantissima realizzazione, che è quella dell’integrale dei Quartetti di G.F. Malipiero, distribuita fra Asolo, Padova, Treviso e Venezia, affiancando lavori di Alfredo Casella e Ottorino Respighi, due compositori della Generazione dell’80 attorno ai quali la Fondazione Cini ha costituito due importanti Fondi.

Significativa ancor più perché sottolinea il collegamento con il Fondo Malipiero della Cini stessa in un duplice senso: quello di proporre la prima esecuzione di un Quartetto inedito che Malipiero scrisse fra il 1907 e il 1910. Ed al tempo stesso affianca a Malipiero i nomi di

La proposta concertistica quindi, che si rivolge ai pubblici di Asolo, Padova, Treviso e Venezia - e che ha nel Quartetto di Venezia un riferimento autorevole - si coniuga con la ricerca musicologica attorno ai fondi della Fondazione Cini.

Sempre nell’ambito della proposta di attività legata alle città di Asolo e Treviso importante è la presenza della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che rinnova così la sua vocazione “regionale“ con un programma che percorre gli anni dal 1926 al 1952 della produzione malipieriana.

Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto che, attraverso la ‘Legge regionale per la cultura’ n. 17/2019, promuove iniziative che intendano commemorare figure e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l’immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, come, appunto, per Gian Francesco Malipiero.

Ecco il calendario di questa prima parte del progetto che coinvolge Asolo:

Venerdì 21 luglio, alle ore 20.45, Chiesa di San Gottardo, il Quartetto di Venezia nell’ambito del progetto di esecuzione integrale dei quartetti di Malipiero, proporrà il Quartetto n.1 “Rispetti e strambotti” e il Quartetto n 7, oltre a il Quartetto Dorico di Ottorino Respighi.

Venerdì 28 luglio, ore 20.45, Chiesa di San Gottardo, il Vansìsiem Lied Duo - Paola Camponovo, soprano e Alfredo Blessano, pianoforte, proporranno Malipieriana, un itinerario nella lirica da camera di Gian Francesco Malipiero

Martedì 1 agosto, anniversario della morte di Malipiero , al Teatro Duse alle ore 20.45, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con Danilo Rossi, viola d’amore e direzione, proporranno un programma che dai Ritrovari per undici strumenti del 1926, alla sinfonia n.6 del 1947 l’unica per orchestra d’archi, si arriva alla Vivaldiana del 1952, un brano che ci propone ancora una volta il rapporto e l’amore di Malipiero per l’antico e che è testimoniato anche da memorabili opere editoriali, come quelle di C. Monteverdi e di A. Vivaldi, da lui promosse.

Il programma comprende, infatti anche concerti di Vivaldi per Viola d’Amore nella revisione di Malipiero.

Quartetto di Venezia

Della loro vocazione ai vertici più ardui del camerismo è testimone Bruno Giuranna: "È un complesso che spicca con risalto nel pur vario e vasto panorama musicale europeo. La perfetta padronanza tecnica e la forza delle interpretazioni, caratterizzate dalla spinta verso un valore assoluto propria dei veri interpreti, pongono il "Quartetto di Venezia" ai vertici della categoria e fra i pochissimi degni di coprire il ruolo dei grandi Quartetti del passato". Sfogliando il volume delle testimonianze critiche, l'elogio più bello sembra quello formulato sul "Los Angeles Times" da Daniel Cariaga:"questo quartetto è più che affascinante,è sincero e concreto". Rigore analitico e passione sono i caratteri distintivi dell'ensemble veneziano, qualità ereditate da due scuole fondamentali dell'interpretazione quartettistica: quella del "Quartetto Italiano" sotto la guida del M° Piero Farulli e la scuola mitteleuropea del "Quartetto Vegh", tramite i numerosi incontri avuti con Sandor Vegh e Paul Szabo.

Il "Quartetto di Venezia" ha suonato in alcuni tra i maggiori Festivals Internazionali in Italia e nel mondo tra cui la National Gallery a Washington, Palazzo delle Nazioni Unite a New York, Sala Unesco a Parigi, IUC e Accademia Filarmonica Romana a Roma, Serate Musicali – Società del Quartetto – Società dei Concerti di Milano, Kissinger Sommer, Ossiach/Villach, Klangbogen Vienna, Palau de la Musica Barcellona, Tivoli Copenhagen, Societè Philarmonique a Bruxelles, Konzerthaus Berlin, Gasteig Monaco, Beethovenfest Bonn, Laeiszhalle Hamburg, Mosca – Sala Filarmonica, Buenos Aires – Teatro Colon e Teatro Coliseum, San Paolo, Montevideo. Di particolare rilievo la collaborazione con Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ha avuto l'onore di suonare per Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e per il Presidente della Repubblica Italiana. È stato “Quartetto in residenza” alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

Il repertorio del "Quartetto di Venezia" è estremamente ricco ed include, oltre al repertorio più noto, opere raramente eseguite come i quartetti di G.F.Malipiero ("Premio della Critica Italiana" quale migliore incisione cameristica).

La vasta produzione discografica include registrazioni per la Decca, Naxos, Dynamic, Fonit Cetra, Unicef, Navona, Koch. Ultime produzioni sono l’uscita dell’integrale dei sei quartetti di Luigi Cherubini, registrati per la DECCA in tre cd e per la NAXOS con musiche di Casella e Turchi. Il Quartetto di Venezia ha ottenuto la nomination ai Grammy Award per il CD Navona “Ritornello” con musiche di Curt Cacioppo. Numerose sono anche le registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI & RAI International, Bayerischer Rundfunk, New York Times (WQXR), ORF1, Schweizer DRS2, Suisse Romande, Radio Clasica Espanola, MBC Sudcoreana. Spinto dal piacere del suonare assieme, l'ensemble ha collaborato con artisti di fama mondiale tra i quali Bruno Giuranna,”Quartetto Borodin”, Piero Farulli, Paul Szabo, Oscar Ghiglia, Danilo Rossi, Pietro De Maria, Alessandro Carbonare, Andrea Lucchesini, Mario Brunello, Ottavia Piccolo, Sandro Cappelletto, Sara Mingardo, Maurizio Baglini.

Dal 2017 il Quartetto di Venezia è “Quartetto in Residenza” alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

