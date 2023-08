Arte, attivismo e disobbedienza civile. Dialogo sulla libertà di dissenso

incontro con Ester Goffi e Nicole Moolhuijsen



Tutti siamo stati colpiti dal gesto di attivisti che “imbrattano” opere d’arte nei musei e dagli attacchi alle statue che simboleggiano il passato coloniale dell’Europa. Queste proteste sono emblema di una libertà di dissenso di ampio respiro che punta l’attenzione sui grandi problemi del pianeta, dal riscaldamento globale, al razzismo, ai diritti. Perché queste azioni coinvolgono il patrimonio culturale? In questo incontro tra una militante ambientalista e una ricercatrice specializzata in studi museali, ci chiederemo in che modo le istituzioni possono promuovere dei cambiamenti.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



---



Ester Goffi è dottoressa in Storia dell'Arte e cittadina attiva in Ultima Generazione, gruppo ecologista che compie azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni.



Nicole Moolhuijsen, ricercatrice (Università di Leicester) e freelance (WeExhibit), si occupa di accessibilità e diversità nei musei con un focus sulle questioni di genere e i diritti LGBTQIA+. Collabora con istituzioni in Italia e all’estero.