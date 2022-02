Dialogo pubblico per i cento anni dalla nascita del regista GIuseppe Taffarel

Martedì 1° marzo alle ore 20.30 il Comune di Vittorio Veneto organizza un ??????? ???????? ??? ? ????? ???? ????? ??????? ??? ???????, ?????? ? ????????????? ?????????? Giuseppe Taffarel. L'evento è organizzato anche con il contributo della Regione Veneto e patrocinato dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova e vanta come media partner RAI Veneto e la Cineteca di Bologna. Questo è il primo di una serie di iniziative realizzate anche grazie alla collaborazione di diversi partner locali come ANPI Vittorio Veneto, ISREV Aps, Lago Film Fest, La Tenda Tv, Psiche 2000 e naturalmente anche la famiglia Taffarel.

«Questa iniziativa - spiega l’Assessore alla Cultura Antonella Uliana - è il doveroso omaggio che la città di Vittorio Veneto vuole rendere ad un protagonista delle arti visive del secondo dopoguerra, Giuseppe Taffarel, un interprete e un autore che ha saputo guadagnare notorietà e considerazione in campo nazionale senza mai scordare la propria terra di origine».

La conferenza in programma al Teatro Lorenzo Da Ponte prevede i seguenti interventi: Antonio Miatto (Sindaco di Vittorio Veneto), Antonella Uliana (Assessore alla Cultura), Michela Taffarel (figlia di Giuseppe Taffarel) Mirco Melanco (docente Cinema del reale al DAMS e Storia della sceneggiatura alla Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediale dell'Università di Padova), Romina Zanon (artista visiva, saggista di fotografia e cinema e dottoranda di ricerca in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali), Andrea Meneghelli (Responsabile archivio film della Fondazione Cineteca di Bologna) e Giovanni De Luca (Direttore della sede regionale RAI per il Veneto). L’incontro sarà moderato da Manlio Piva, ricercatore presso il Dipartimento FiSSPPA dell'Università di Padova.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione compilando il modulo online alla pagina: www.comune.vittorio-veneto.tv.it/giuseppetaffarel.html

L'evento sarà trasmesso anche in diretta online sulle pagine:

www.facebook.com/comunevittorioveneto

www.youtube.com/comunevittorioveneto