"Dialogo sul colore": Fabrica dialoga con Jean-Charles de Castelbajac di Benetton

Giovedì 19 novembre alle 17:30 Jean-Charles de Castelbajac, direttore artistico di United Colors of Benetton e Manlio Brusatin, storico delle arti e architetto, saranno in diretta streaming per parlare di colore da diversi punti di vista: quello della moda naturalmente, ma anche della fisica e della filosofia, della storia e della pittura. A moderare la conversazione Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair.



L’incontro segue l’acquisizione di Fabrica della Biblioteca del Colore, una collezione di circa 1.500 volumi (tra libri e riviste monografiche), pubblicati prevalentemente tra il 1970 e il 2018 e raccolti da Manlio Brusatin nel corso degli anni. La collezione, acquisita in collaborazione con l’Archivio Benetton, è una delle raccolte sul colore più complete a livello internazionale. Si aggiunge agli oltre 8.000 volumi su fotografia, design, arte e comunicazione visiva della biblioteca di Fabrica.



Evento gratuito, in italiano.

Piattaforma: Zoom