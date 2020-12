Prosegue sulla piattaforma Zoom il ciclo di incontri online "Sulle tracce del luogo del Premio Carlo Scarpa 2020–2021", organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e pensato per approfondire alcuni dei temi connessi all’ultima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, il Premio a un luogo dedicato quest’anno a Güllüdere e Kızılçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia, in attesa della riapertura, nelle sede di Ca’ Scarpa, a Treviso, della mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia, provvisoriamente chiusa in relazione all’attuale situazione sanitaria.

Giovedì 17 dicembre alle ore 18 si terrà la conversazione Diario di un paesaggista in Cappadocia con Thilo Folkerts, architetto paesaggista, 100Landschaftsarchitektur, Berlino, dal 2019 membro del Comitato scientifico della Fondazione Benetton, e Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico.

Thilo Folkerts condurrà, attraverso parole e immagini, in un percorso di scoperta della sua personale esperienza della Valle delle Rose e della Valle Rossa e dei loro dintorni, visti con lo sguardo attento e sensibile di un paesaggista. Quindici le parole chiave in cui si snoda il suo “diario di viaggio”: Cercando una strada; Esterno interno; Una pelle giovane; Riconfigurazione; Morphosis; Richiami spaziali; Wild West; Giardinaggio; Dispersione; Simbiosi; Makeshift; Cucinare; Rappresentazione; Gentilezza; Chiaro di luna. Quindici suggestioni colte nell’attraversamento lento delle valli, dei sentieri, degli orti, dei giardini, degli spazi interni «scultorei», che offrono altrettante chiavi di lettura per interpretare il passato, il presente e il futuro di questo paesaggio memoria di un’antica civiltà dell’abitare. Un paesaggio in cui le abitazioni e gli orti, le chiese e i complessi monastici ci raccontano l’insediamento rupestre dell’uomo e la dirompente natura geologica del suolo, la loro storia e attualità, i valori culturali profondi e universali che caratterizzano questi luoghi.

Il ciclo proseguirà con altri tre appuntamenti nel mese di gennaio 2021.

