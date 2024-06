Dibattito pubblico tra candidati sindaco a Quinto

In vista delle prossime votazioni per l’elezione della nuova amministrazione comunale di Quinto di Treviso, in programma nei giorni 8 e 9 giugno, dopo anni che hanno visto il paese finire preda di uno stato di immobilismo amministrativo, alcuni cittadini hanno organizzato un dibattito pubblico tra i tre candidati sindaco di Quinto di Treviso.

Il prossimo mercoledì 5 giugno 2024, a partire dalle ore 20:30, presso la Sala parrocchiale San Giorgio di via Graziati, 2, a Quinto di Treviso, si terrà dunque un confronto aperto tra Ivano Durigon, Luca Miglioranza e Stefania Sartori, nel corso del quale i tre candidati risponderanno ad alcune domande che verranno rivolte dai cittadini e dalle associazioni del territorio.

L’incontro è aperto a tutti gli abitanti di Quinto e saranno presenti anche i rappresentanti di alcune delle più importanti associazioni locali, appartenenti a differenti categorie, dallo sport al sociale, dalla promozione del territorio ai giovani.

L’ingresso è gratuito e per i cittadini sarà possibile far pervenire anticipatamente, attraverso l’apposito form online, fino a un massimo di due domande tra cui verranno selezionate quelle che saranno poste nel corso della serata ai candidati sindaco Durigon, Miglioranza e Sartori. Il form è disponibile a questo link: https://forms.gle/s6zTutMmhCYqR7j89.