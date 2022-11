La migrazione Veneta va in scena con lo spettacolo "A catàr fortuna"

Debutta sabato 3 dicembre presso l'ex Chiesa di Santa Croce nel Quartiere Latino di Treviso il nuovo spettacolo "A catàr fortuna" basato sui testi dedicati dal professor Ulderico Bernardi all'emigrazione Veneta, che ha a lungo studiato e raccontato nei suoi scritti. Ad accompagnare le letture sceniche a cura del figlio Arrigo, parteciperanno i cantautori Gualtiero Bertelli (Premio Tenco 2022) e Pablo Perissinotto, insieme al chitarrista Giovanni Buoro.

Evento patrocinato da Comune e Provincia di Treviso, Fondazione Cassamarca e AITM Trevisani nel Mondo.

L'ingresso è libero e la prenotazione raccomandata all'indirizo email: bulloni.teatro@gmail.com

LO SPETTACOLO

Uno spettacolo teatrale basato sulle storie della diaspora veneta nel mondo raccolte dal sociologo Ulderico Bernardi in una vita di studio e di ricerca. Come un popolo, messo con le spalle al muro da una situazione politica ed economica insostenibile, prese la via della migrazione nei cinque continenti, alla ricerca di una vita degna e dignitosa. Portarono con loro i miseri averi, gli affetti più stretti e la consapevolezza di un identità profonda, forgiata nei secoli in quella striscia di terra benedetta, ristretta tra le Dolomiti ed il mare Adriatico. Vengono proposte alcune letture sceniche a cura di Arrigo Bernardi, figlio di Ulderico, tratte dai saggi che il padre ha dedicato alle migrazioni venete dopo averne indagato e ricostruito le rotte, viaggiando nelle terre di destinazione, incontrando i discendenti di quegli uomini e donne e riportandone in patria i ricordi, le sofferenze, le fatiche ed i successi.

A queste si alternano le canzoni di Gualtiero Bertelli e di Pablo Perissinotto, cantautori figli di questo stesso nordest, del quale hanno saputo cogliere e raccontare lo spirito, alla luce di una modernità che è anche fortemente figlia di quelle partenze e di quei viaggi. Due voci distinte, in rappresentanza di due distinte generazioni che hanno assistito a mutamenti radicali, a volte drammatici, talora repentini e attraverso i quali questa terra ha cambiato volto, spesso interrogandosi sulla sua provenienza e sulla sua destinazione. Uno spettacolo dal cast e dalle esigenze sceniche contenute, nella sua forma di teatro canzone, che ci offre un’opportunità di conoscenza e di riflessione infondendo al contempo un poco del coraggio che i nostri avi umilmente dimostrarono prendendo con decisione in mano le redini dei propri destini.